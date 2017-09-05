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Автомобильный Нижний Тагил

Штрафы за задержку рейсов возрастут для российских авиакомпаний (ВИДЕО)

5 сентября 2017, 21:30Добавить новость
закон,нарушение,Россия,транспорт,Минтранс,задержка вылета,авиакомпания
Из-за участившихся срывов рейсов будут ужесточены меры наказания для российских авиакомпаний.

Министерство транспорта готовит изменения для Воздушного кодекса, согласно которым ужесточится наказание за задержку вылетов. Эксперты уверены, что для повышения ответственности перевозчиков размер штрафа необходимо увеличивать.

Сейчас авиакомпании оплачивают 25 рублей за 1 час задержки рейса. Предполагается, что в будущем размер штрафа будет зависеть от дальности перелета и продолжительности задержки.

Нововведения связаны с участившимися случаями задержек чартерных рейсов. Только этим летом от перевозчиков пострадали несколько тысяч пассажиров. Внесенные изменения должны повысить мотивацию авиакомпаний, сообщает газета Известия.

Видео: газета «Известия»
 
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