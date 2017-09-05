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Автомобильный Нижний Тагил

Жители Нижнего Тагила по полчаса ждут маршрутки под дождём (ФОТО)

5 сентября 2017, 18:40Добавить новость
Нижний Тагил,автобус,маршрутка,Игорь Темнов,общественный транспорт,Вагонка,центр города,поликлиника,осень,газель
С транспортными проблемами столкнулись жители центра Дзержинского района Нижнего Тагила. А именно те из них, кому утром нужно ехать по своим делам в центр города.

О критическом ухудшении транспортной ситуации с началом осени в центре Вагонки журналистам рассказали местные жители. По их словам, чтобы утром уехать в центр города, маршрутку приходится ждать более 20 минут. 

С 1 сентября ждать маршрутку приходится не менее 20 минут, а то и полчаса. 4 сентября очередь была ещё больше. Многие плюнули и заказали такси. Мои знакомые на этот раз поехали в центр на трамвае, -- рассказал журналисту TagilCity.ru пассажир, ожидавший маршрутку на остановке.

 

Нижний Тагил,автобус,маршрутка,Игорь Темнов,общественный транспорт,Вагонка,центр города,поликлиника,осень,газель

Фото: более 30 человек в ожидании общественного транспорта, 5 сентября, 2017 г. 


В то же время, курсирующие между центром города и Вагонкой трамваи с начала осени ходили без перебоев. Об этом говорят и пассажиры, и транспортники.

 

В будние дни трамваи маршрута №12 (ост. «Пихтовые горы» - ул. Островского) ходят по расписанию со средним интервалом в 20 минут. Это избавляет пассажиров от длительного ожидания и необходимости стоять в очередях, -- сообщил TagilCity.ru советник мэра города Нижний Тагил по развитию дорожно-транспортной сети Игорь Темнов.

 

Нижний Тагил,автобус,маршрутка,Игорь Темнов,общественный транспорт,Вагонка,центр города,поликлиника,осень,газель

Фото: очередь настолько длинная, что поворачивает с ул. Окунева на пр. Ленинградский. 


Пассажиры, решившие 5 сентября ехать всё-таки на маршрутке, были доставлены от ост. «Поликлиники» до Вокзала на малом автобусе «ПАЗ», который проехал по маршруту, сильно отличающемуся от традиционного 56-го. Проезд автобуса по ул. Красногвардейская вместо Фестивальной вызвал негодование тагильчан, которым нужно было выйти на Новой Кушве.

 

Нижний Тагил,автобус,маршрутка,Игорь Темнов,общественный транспорт,Вагонка,центр города,поликлиника,осень,газель

 

Понятно, что он халтурит, но сказал ведь, когда садил, что пойдёт по 56-ому маршруту! А вместо этого поехал по Красногвардейской, как маршрут №22, -- возмутился один из пассажиров.

 

Нижний Тагил,автобус,маршрутка,Игорь Темнов,общественный транспорт,Вагонка,центр города,поликлиника,осень,газель

Фото: автобус проехал по ул. Красногвардейская вместо ул. Фестивальная, 5 сентября, 2017 г.


Напомним, автобусы на маршруте №56 - редкое явление. В последний раз они обслуживали там пассажиров после урагана.

Сам водитель отметил, что его попросили помочь и категорически опроверг предположение о том, что нехватка маршруток на Вагонке связана с тем, что иностранных водителей обязали сдавать экзамен по ПДД.

 

Мне позвонили, попросили помочь, поэтому я вышел на маршрут. Людей много и очереди большие потому, что как-то все разом вышли кто на работу, кто на учёбу. Думаю, в ближайшее время всё устаканится. Водителей-иностранцев у нас очень мало. Потому перемены с правами нас не коснулись, -- отметил шофёр фирмы ТАС в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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