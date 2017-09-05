Жители Нижнего Тагила по полчаса ждут маршрутки под дождём (ФОТО)

С транспортными проблемами столкнулись жители центра Дзержинского района Нижнего Тагила. А именно те из них, кому утром нужно ехать по своим делам в центр города.

О критическом ухудшении транспортной ситуации с началом осени в центре Вагонки журналистам рассказали местные жители. По их словам, чтобы утром уехать в центр города, маршрутку приходится ждать более 20 минут.





С 1 сентября ждать маршрутку приходится не менее 20 минут, а то и полчаса. 4 сентября очередь была ещё больше. Многие плюнули и заказали такси. Мои знакомые на этот раз поехали в центр на трамвае, -- рассказал журналисту TagilCity.ru пассажир, ожидавший маршрутку на остановке.

Фото: более 30 человек в ожидании общественного транспорта, 5 сентября, 2017 г.



В то же время, курсирующие между центром города и Вагонкой трамваи с начала осени ходили без перебоев. Об этом говорят и пассажиры, и транспортники.

В будние дни трамваи маршрута №12 (ост. «Пихтовые горы» - ул. Островского) ходят по расписанию со средним интервалом в 20 минут. Это избавляет пассажиров от длительного ожидания и необходимости стоять в очередях, -- сообщил TagilCity.ru советник мэра города Нижний Тагил по развитию дорожно-транспортной сети Игорь Темнов.

Фото: очередь настолько длинная, что поворачивает с ул. Окунева на пр. Ленинградский.



Пассажиры, решившие 5 сентября ехать всё-таки на маршрутке, были доставлены от ост. «Поликлиники» до Вокзала на малом автобусе «ПАЗ», который проехал по маршруту, сильно отличающемуся от традиционного 56-го. Проезд автобуса по ул. Красногвардейская вместо Фестивальной вызвал негодование тагильчан, которым нужно было выйти на Новой Кушве.

Понятно, что он халтурит, но сказал ведь, когда садил, что пойдёт по 56-ому маршруту! А вместо этого поехал по Красногвардейской, как маршрут №22, -- возмутился один из пассажиров.

Фото: автобус проехал по ул. Красногвардейская вместо ул. Фестивальная, 5 сентября, 2017 г.



Напомним, автобусы на маршруте №56 - редкое явление. В последний раз они обслуживали там пассажиров после урагана.



Сам водитель отметил, что его попросили помочь и категорически опроверг предположение о том, что нехватка маршруток на Вагонке связана с тем, что иностранных водителей обязали сдавать экзамен по ПДД.