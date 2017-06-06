Дорожный конфликт из-за 9-балльной пробки в Екатеринбурге попал на камеры очевидцев (ВИДЕО)

5 июня Екатеринбург в вечернее время встал в огромную пробку из-за перекрытия нескольких улиц по причине ремонта. У некоторых горожан сдали нервы. Так, очевидцам удалось записать на видео один из дорожных конфликтов.

Как сообщает Е1, водитель «Ауди» набросился с кулаками на мужчину. В чем причина конфликта – неизвестно. Однако в этот момент город стоял в 9-балльной пробке.





Очевидцы сообщают, что потерпевший долго ходил между автомобилями и словно провоцировал автолюбителей на конфликт.





После получения нескольких ударов от водителя иномарки – потерпевший ретировался.









Видео: Е1