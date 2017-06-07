Иностранные водители пытаются сдать экзамены по ПДД в Нижнем Тагиле: процент сдачи очень низкий (ФОТО)

Ежедневно в РЭО Нижнего Тагила иностранные граждане пытаются сдать теоретический экзамен по ПДД. С 1 июня водителям, не имеющим российского водительского удостоверения, запрещено работать в грузовых и пассажирских перевозках. В связи с этим в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Нижнего Тагила организованы ежедневные экзамены для иностранных граждан, не успевших заменить свои национальные права на российские.
Таковых, по данным компаний-перевозчиков, в Нижнем Тагиле 170 человек, не учитывая самозанятых граждан.
Явка на экзамен пока очень низкая. 6 июня явились всего 5 человек, и никто испытание не прошел. Вообще, процент сдачи крайне мал, -- сообщил начальник РЭО, майор полиции Андрей Торощин.
В рамках противодействия коррупции, на каждом экзамене иностранец в Нижнем Тагиле присутствуют общественные наблюдатели. Во вторник 6 июня одним из наблюдателей стал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Теоретический экзамен можно сдавать 4 раза с промежутком в 7 дней, если не сдал, то разрыв между следующими попытками будет уже месяц. В основном на экзамен приходят водители из Таджикистана и Узбекистана, и низкий процент сдачи обуславливается, во многом, плохим знанием русского языка, -- рассказал редакции TagilCity.ru общественник.
До замены водительских удостоверений водители не смогут выйти на работу. За управление транспортным средством без российских прав будет оштрафован не только водитель, но и механик, выпустивший его на рейс.