| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Иностранные водители пытаются сдать экзамены по ПДД в Нижнем Тагиле: процент сдачи очень низкий (ФОТО)

7 июня 2017, 06:35Добавить новость
ГАИ,ГИБДД,Нижний Тагил,ПДД,водительские права,водители,маршрутки,иностранцы,рэо,экзамен
Ежедневно в РЭО Нижнего Тагила иностранные граждане пытаются сдать теоретический экзамен по ПДД. С 1 июня водителям, не имеющим российского водительского удостоверения, запрещено работать в грузовых и пассажирских перевозках. В связи с этим в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Нижнего Тагила организованы ежедневные экзамены для иностранных граждан, не успевших заменить свои национальные права на российские.

Таковых, по данным компаний-перевозчиков, в Нижнем Тагиле 170 человек, не учитывая самозанятых граждан.

Явка на экзамен пока очень низкая. 6 июня явились всего 5 человек, и никто испытание не прошел. Вообще, процент сдачи крайне мал, -- сообщил начальник РЭО, майор полиции Андрей Торощин.

ГАИ,ГИБДД,Нижний Тагил,ПДД,водительские права,водители,маршрутки,иностранцы,рэо,экзаменГАИ,ГИБДД,Нижний Тагил,ПДД,водительские права,водители,маршрутки,иностранцы,рэо,экзамен

В рамках противодействия коррупции, на каждом экзамене иностранец в Нижнем Тагиле присутствуют общественные наблюдатели. Во вторник 6 июня одним из наблюдателей стал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Теоретический экзамен можно сдавать 4 раза с промежутком в 7 дней, если не сдал, то разрыв между следующими попытками будет уже месяц. В основном на экзамен приходят водители из Таджикистана и Узбекистана, и низкий процент сдачи обуславливается, во многом, плохим знанием русского языка, -- рассказал редакции TagilCity.ru общественник.

До замены водительских удостоверений водители не смогут выйти на работу. За управление транспортным средством без российских прав будет оштрафован не только водитель, но и механик, выпустивший его на рейс.

ГАИ,ГИБДД,Нижний Тагил,ПДД,водительские права,водители,маршрутки,иностранцы,рэо,экзаменГАИ,ГИБДД,Нижний Тагил,ПДД,водительские права,водители,маршрутки,иностранцы,рэо,экзамен
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
18 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль» (ФОТО) 29 мая, 14:05
1 065 нарушений ПДД выявлено в Нижнем Тагиле с начала 2017 года с помощью «скрытого патрулирования» 26 мая, 13:20
Восемь детей были травмированы в ДТП в Нижнем Тагиле за четыре месяца 2017 года 21 мая, 12:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 70
Подписаться на новости