Ограничение движения транспорта через ж/д переезд ожидается на ул. Перова в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в связи с проведением планового ремонта ж/д полотна в границах переезда на ул. Перова будет действовать ограничение движения.

В период с 21.00 часа 10 июня до 07.00 часов 11 июня 2017 года, а также с 21.00 часа 13 июня до 07.00 часов 14 июня будет затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 355 км ст. Сан-Донато.





Также 21 июня с 10.00 часов до 17.00 часов движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет закрыто. Объезд будет осуществляться по ул. Ермака.