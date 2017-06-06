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Автомобильный Нижний Тагил

Ограничение движения транспорта через ж/д переезд ожидается на ул. Перова в Нижнем Тагиле

6 июня 2017, 10:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в связи с проведением планового ремонта ж/д полотна в границах переезда на ул. Перова будет действовать ограничение движения.

В период с 21.00 часа 10 июня до 07.00 часов 11 июня 2017 года, а также с 21.00 часа 13 июня до 07.00 часов 14 июня будет затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 355 км ст. Сан-Донато.

Также 21 июня с 10.00 часов до 17.00 часов движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет закрыто. Объезд будет осуществляться по ул. Ермака.

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