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Автомобильный Нижний Тагил

«Тагильский трамвай» продолжает работу по восстановлению движения транспорта после урагана

6 июня 2017, 16:55Добавить новость
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Перед многими службами города сейчас стоит острая задача – справиться с последствиями стихийного природного явления. Произошедшего 3 июня в Нижнем Тагиле.

Игорь Темнов, директор НТ МУП «Тагильский трамвай», отчитался на совещании в администрации муниципалитета о том, как идут работы по восстановлению трамвайного движения в городе.

Так, движение трамваев по маршруту №3 восстановлено в кратчайшие сроки. В ближайшие дни запланированные ремонтно-восстановительные работы на трамвайных маршрутах продолжатся.

Мэр города обратил особое внимание на близость расположения деревьев к трамвайным рельсам. Для того, чтобы избежать падения деревьев на пути, что может в любой момент парализовать движение на маршруте, необходимо произвести определенные действия.

Сергей Носов, обращаясь к Темнову, сказал следующее:

Трамвайные пути должны быть защищены. Когда восстановится движение трамваев, необходимо начать работы по кронированию всех деревьев вдоль трамвайных путей. Это нужно сделать для того, чтобы они не падали и не рвали контактные сети, восстановление которых стоит очень дорого. Это должна сделать не служба городского хозяйства, а трамвайное управление.


Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

 

 


6 июня восстановлена работоспособность ветки на Тагилстрой, а 7 июня ожидается восстановление движения по ветке на ВМЗ. 

Сейчас движение на Тагилстрой осуществляется по маршрутам № 4А «Тагилстрой - Приречный мкрн» и № 2 «Тагилстрой - пр. Ленина - ул. Островского». С 7 июня ожидается запуск маршрутов №4 и №9.

Работы по ликвидации последствий урагана на последнем оставшемся участке по Восточному и Северному шоссе будут продолжаться ориентировочно до конца этой недели. Это касается маршрутов №№ 6, 8, 11, 12, 17.

 

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