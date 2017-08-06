Обрушение части пешеходного тротуара произошло на мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Внимание к случившемуся привлекло общественное движение «Тагил без ям».



От имени председателя движения Никиты Чапурина в адрес главы Нижнего Тагила Сергея Носова было направлено обращение, с просьбой ограничить движение транспорта и пешеходов по аварийному участку моста.



Как отмечается в обращении, мост на Циолковского требует капитального ремонта с 2013 года.



Обрушение части пешеходного перехода, которое произошло 5 августа, может привести к дальнейшему разрушению элементов конструкции моста и непредвиденным последствиям, как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.



