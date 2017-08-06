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Автомобильный Нижний Тагил

Обрушение части пешеходного тротуара произошло на мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 августа 2017, 10:30Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,Носов,происшествие,Свердловская область,тагил без ям,транспорт,мост,обрушение,циолковского
5 августа на мосту по улице Циолковского в Нижнем Тагиле произошло обрушение части пешеходного тротуара.

Внимание к случившемуся привлекло общественное движение «Тагил без ям».

От имени председателя движения Никиты Чапурина в адрес главы Нижнего Тагила Сергея Носова было направлено обращение, с просьбой ограничить движение транспорта и пешеходов по аварийному участку моста.


Как отмечается в обращении, мост на Циолковского требует капитального ремонта с 2013 года.

Обрушение части пешеходного перехода, которое произошло 5 августа, может привести к дальнейшему разрушению элементов конструкции моста и непредвиденным последствиям, как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.

город,дорога,Нижний Тагил,Носов,происшествие,Свердловская область,тагил без ям,транспорт,мост,обрушение,циолковского
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