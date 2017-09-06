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Автомобильный Нижний Тагил

7-летний тагильчанин получит 15 000 рублей компенсации за травму по вине водителя

6 сентября 2017, 15:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле прошел суд, в результате которого виновник ДТП выплатит пострадавшей стороне 15 тысяч рублей морального вреда.

18 февраля 2017 года водитель «Шкоды Октавиа» нарушил ПДД и совершил наезд на 7-летнего мальчика. После чего уехал с места происшествия.

 

В результате аварии, ребенок получил ушиб передней брюшной стенки. Также мальчик испытал испуг и боль.

 

Сотрудниками ГИБДД водитель иномарки привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.

 

Помимо этого, прокуратура Дзержинского района подала иск в суд Нижнего Тагила о взыскании с нарушителя компенсации морального вреда пострадавшему мальчику.

 

По решению суда, мужчина заплатит пострадавшей стороне 15 тысяч рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 

 
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