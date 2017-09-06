7-летний тагильчанин получит 15 000 рублей компенсации за травму по вине водителя

В Нижнем Тагиле прошел суд, в результате которого виновник ДТП выплатит пострадавшей стороне 15 тысяч рублей морального вреда.

18 февраля 2017 года водитель «Шкоды Октавиа» нарушил ПДД и совершил наезд на 7-летнего мальчика. После чего уехал с места происшествия.

В результате аварии, ребенок получил ушиб передней брюшной стенки. Также мальчик испытал испуг и боль.

Сотрудниками ГИБДД водитель иномарки привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.

Помимо этого, прокуратура Дзержинского района подала иск в суд Нижнего Тагила о взыскании с нарушителя компенсации морального вреда пострадавшему мальчику.

По решению суда, мужчина заплатит пострадавшей стороне 15 тысяч рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.