Движение через ул. Победы открыто на ул. Пархоменко в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 сентября в Нижнем Тагиле было открыто движение личного и общественного транспорта через реконструируемую ул. Победы на ул. Пархоменко.
Как можно видеть на кадрах, работы по реконструкции улицы Победы продолжаются, несмотря на открытие движения через неё.
Напомним, масштабные работы по капитальному ремонту улиц Победы и Космонавтов ведутся с начала дорожно-ремонтного сезона. Изначально закончить их планировалось в сентябре-октябре 2017 года. За ходом работ и их темпом пристально следит руководство Нижнего Тагила. В том числе с помощью установленных на улице камер.
Скриншот с камер stagila.ru, 6 сентября, 2017 г.