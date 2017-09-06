| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Движение через ул. Победы открыто на ул. Пархоменко в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 сентября 2017, 13:10Добавить новость
авто,Нижний Тагил,дорога,ремонт дорог,Победы,Красный камень,транспорт,общественный транспорт,реконструкция
6 сентября в Нижнем Тагиле было открыто движение личного и общественного транспорта через реконструируемую ул. Победы на ул. Пархоменко.

Как можно видеть на кадрах, работы по реконструкции улицы Победы продолжаются, несмотря на открытие движения через неё.

Напомним, масштабные работы по капитальному ремонту улиц Победы и Космонавтов ведутся с начала дорожно-ремонтного сезона. Изначально закончить их планировалось в сентябре-октябре 2017 года. За ходом работ и их темпом пристально следит руководство Нижнего Тагила. В том числе с помощью установленных на улице камер

 

авто,Нижний Тагил,дорога,ремонт дорог,Победы,Красный камень,транспорт,общественный транспорт,реконструкция

Скриншот с камер stagila.ru, 6 сентября, 2017 г.

 

Фотоотчет: Ремонт ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Плиты и бордюры демонтированы на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле: ограничения в проезде введены для автомобилистов (ФОТО)
10 августа, 13:35
1 0
По встречной и на красный: маршрутное такси в Нижнем Тагиле нарушило ряд ПДД (ФОТО)
4 августа, 18:05
10 9
3
Временная разметка появилась на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле: за что водители могут лишиться прав? (ФОТО)
1 августа, 18:25
4 0
3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 116
Подписаться на новости