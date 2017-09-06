Движение через ул. Победы открыто на ул. Пархоменко в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Как можно видеть на кадрах, работы по реконструкции улицы Победы продолжаются, несмотря на открытие движения через неё.





Напомним, масштабные работы по капитальному ремонту улиц Победы и Космонавтов ведутся с начала дорожно-ремонтного сезона. Изначально закончить их планировалось в сентябре-октябре 2017 года. За ходом работ и их темпом пристально следит руководство Нижнего Тагила. В том числе с помощью установленных на улице камер.

Скриншот с камер stagila.ru, 6 сентября, 2017 г.