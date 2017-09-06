Новая кольцевая автодорога появится вокруг Нижнего Тагила

Вокруг Нижнего Тагила будет построена новая кольцевая автодорога.

Информация о строительстве опубликована на портале правовой информации Свердловской области. Согласно проекту, дорога будет представлять собой двухполосную магистраль с шириной проезжей части до 7 м.





На первом этапе появятся две развязки. Первая - с южной стороны на трассе «Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург», вторая - со стороны Нижней Салды.





Затем появится ветка в сторону поселка «Зональный», замкнется кольцо в районе «Зонального» и трассы «Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург», пишет «УралИнформБюро».