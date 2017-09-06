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Автомобильный Нижний Тагил

Новая кольцевая автодорога появится вокруг Нижнего Тагила

6 сентября 2017, 10:30Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,Свердловская область,строительство,финансирование,Зональный,Нижняя Салда

Вокруг Нижнего Тагила будет построена новая кольцевая автодорога.

Информация о строительстве опубликована на портале правовой информации Свердловской области. Согласно проекту, дорога будет представлять собой двухполосную магистраль с шириной проезжей части до 7 м.

На первом этапе появятся две развязки. Первая - с южной стороны на трассе «Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург», вторая - со стороны Нижней Салды.

Затем появится ветка в сторону поселка «Зональный», замкнется кольцо в районе «Зонального» и трассы «Серов-Нижний Тагил-Екатеринбург», пишет «УралИнформБюро».

 
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Комментарии (1)
xemafor 06.09.2017 11:04:54 #
Где мост на Вагонку с ГГМ???
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