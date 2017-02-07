Часть проспекта Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыта почти на два месяца

При строительстве архитектурных сооружений учитываются особенности рельефа. Так, дорога на проспекте Ленина находится значительно ниже уровня построек. В данном случае речь идёт о зданиях существовавшего ранее кинотеатра «Искра», городского казначейства и бывшего местонахождения торгового центра «Полюс-торг».

Эти строений находятся на возвышенности. Для того, чтобы не выводить плавный перепад при строительстве дороги, грунт был снят и выстроена подпорная стенка, -- пояснил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Это инженерное сооружение отвечает за безопасность построек, предотвращая сход зданий вместе с землёй на дорогу в период паводков .

Сейчас она находится в неудовлетворительном состоянии: грунт практически выдавил стенку. Её необходимо демонтировать и сделать заново, а это очень большой объём работы, -- отметил Никита Чапурин.



Визуально данное сооружение выглядит как высокий бортик вдоль тротуара, который начинается от улицы Огаркова и заканчивается перед пересечением проспекта Ленина с улицей Первомайская.

Новые схемы движения общественного транспорта находятся в процессе разработки и согласования. Точная дата перекрытия станет известна не ранее, чем за неделю до начала проведения работ, -- сообщил общественник.

Полного перекрытия улицы не планируется. Дорога по проспекту Ленина будет закрыта только в направлении движения от улицы Огаркова в сторону улицы Первомайская. Изменения коснутся лишь автотранспорта.



Не так давно редакция TagilCity.ru сообщала о ремонте похожей подпорной стенки у плотины реки на пересечении проспекта Ленина с улицей Островского.