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Автомобильный Нижний Тагил

Часть проспекта Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыта почти на два месяца

7 февраля 2017, 19:10Добавить новость
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В связи с ремонтом подпорной стенки по проспекту Ленина в Нижнем Тагиле часть улицы будет перекрыта на два месяца.

При строительстве архитектурных сооружений учитываются особенности рельефа. Так, дорога на проспекте Ленина находится значительно ниже уровня построек. В данном случае речь идёт о зданиях существовавшего ранее кинотеатра «Искра», городского казначейства и бывшего местонахождения торгового центра «Полюс-торг».

 

Эти строений находятся на возвышенности. Для того, чтобы не выводить плавный перепад при строительстве дороги, грунт был снят и выстроена подпорная стенка, -- пояснил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

Это инженерное сооружение отвечает за безопасность построек, предотвращая сход зданий вместе с землёй на дорогу в период паводков .

 

Сейчас она находится в неудовлетворительном состоянии: грунт практически выдавил стенку. Её необходимо демонтировать и сделать заново, а это очень большой объём работы, -- отметил Никита Чапурин.

 
Визуально данное сооружение выглядит как высокий бортик вдоль тротуара, который начинается от улицы Огаркова и заканчивается перед пересечением проспекта Ленина с улицей Первомайская.

 

Новые схемы движения общественного транспорта находятся в процессе разработки и согласования. Точная дата перекрытия станет известна не ранее, чем за неделю до начала проведения работ, -- сообщил общественник.

 

Полного перекрытия улицы не планируется.  Дорога по проспекту Ленина будет закрыта только в направлении движения от улицы Огаркова в сторону улицы Первомайская. Изменения коснутся лишь автотранспорта.


Не так давно редакция TagilCity.ru сообщала о ремонте похожей подпорной стенки у плотины реки на пересечении проспекта Ленина с улицей Островского.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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