Новые трамваи начали проходить обкатку по Нижнему Тагилу (ФОТО)

На обкатку вышли три новых трамвая. Перевозить тагильчан они начнут только после 50 километров пробега.
Сегодня мы выводим на обкатку три вагона, еще три пойдут завтра. Я думаю, что к юбилею предприятия, все 30 новых вагонов уже будут в строю, -- отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.
Датой начала трамвайного движения в Нижнем Тагиле считается 28 февраля 1937 года. К 28 февраля 2017 года новые трамваи будут распределены по всем одиннадцати существующим в Нижнем Тагиле маршрутам.
После ввода новой техники общее количество вагонов увеличится до 130 единиц. Появится возможность вывести из эксплуатации 20 наиболее старых и выработавших свой ресурс экземпляров.
Реализовать первый этап программы по техническому перевооружению МУП «Тагильский трамвай» помогла лизинговая схема.
До этого мы уже приобрели двадцать единиц техники по такой схеме, сегодня город получает еще тридцать. Благодаря участию в федеральной программе, нам удалось получить современные, комфортные, более экономичные трамваи по цене всего десять миллионов рублей за единицу. Достаточно сказать, что капитальный ремонт одного старого вагона на сегодняшний день составляет минимум десять миллионов, -- подчеркнул Сергей Носов.