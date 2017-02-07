Новые трамваи начали проходить обкатку по Нижнему Тагилу (ФОТО)

Сегодня мы выводим на обкатку три вагона, еще три пойдут завтра. Я думаю, что к юбилею предприятия, все 30 новых вагонов уже будут в строю, -- отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Тагиле считается 28 февраля 1937 года. К 28 февраля 2017 года н

овые трамваи будут распределены по всем одиннадцати существующим в Нижнем Тагиле маршрутам.





После ввода новой техники общее количество вагонов увеличится до 130 единиц. Появится возможность вывести из эксплуатации 20 наиболее старых и выработавших свой ресурс экземпляров.

Реализовать первый этап программы по техническому перевооружению МУП «Тагильский трамвай» помогла лизинговая схема.



