Убрать грузовые ворота НТМК с улицы Индустриальная будет требовать «Тагил без ям» (ФОТО)

Сегодня, 7 февраля, днём, на Индустриальной сложилась привычная уже ситуация. Различного рода грузовики заблокировали обе полосы движения, не давая проехать не только обычному автотранспорту, но даже трамваю. Чтобы продолжить свой путь, водителям приходилось серьёзно нарушать правила дорожного движения:

У центральной проходной НТМК, сразу же после железнодорожного моста, находится грузовой заезд на территорию предприятия. На дороге в правом ряду стоят припаркованные большегрузы, а в левом ряду грузовики ждут своей очереди проехать на территорию НТМК. Они полностью перекрыли движение для трамваев и легкового транспорта, -- описал проблему Никита Чапурин.

На фото можно видеть, как «Газель» объезжает пробку по встречной полосе. За подобное нарушение полагается лишение прав. Но по-другому этот участок не объехать, только если развернуться и ехать по Балакинской.

Общественный и легковой транспорт, сотрудники предприятия, скорая помощь и пожарные не могут проехать по улице во время разгрузки грузовиков. Вряд ли это можно назвать нормой, поэтому Никита Чапурин собирается поднять вопрос об этой проблеме в администрации Нижнего Тагила.