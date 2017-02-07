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Автомобильный Нижний Тагил

Убрать грузовые ворота НТМК с улицы Индустриальная будет требовать «Тагил без ям» (ФОТО)

7 февраля 2017, 15:50Добавить новость
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На транспортную проблему на улице Индустриальная неоднократно жаловались в общественное движение «Тагил без ям» водители Нижнего Тагила. Практически каждый день у грузовых ворот «ЕВРАЗ НТМК» приехавшие на разгрузку большегрузы устраивают пробку. Председатель общественного движения Никита Чапурин собирается в администрации города поднять вопрос о переносе ворот в другое место.

Сегодня, 7 февраля, днём, на Индустриальной сложилась привычная уже ситуация. Различного рода грузовики заблокировали обе полосы движения, не давая проехать не только обычному автотранспорту, но даже трамваю. Чтобы продолжить свой путь, водителям приходилось серьёзно нарушать правила дорожного движения:

 

У центральной проходной НТМК, сразу же после железнодорожного моста, находится грузовой заезд на территорию предприятия. На дороге в правом ряду стоят припаркованные большегрузы, а в левом ряду грузовики ждут своей очереди проехать на территорию НТМК. Они полностью перекрыли движение для трамваев и легкового транспорта, -- описал проблему Никита Чапурин.

 

На фото можно видеть, как «Газель» объезжает пробку по встречной полосе. За подобное нарушение полагается лишение прав. Но по-другому этот участок не объехать, только если развернуться и ехать по Балакинской.

 

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Фото сообщества «Тагил без ям»

 

Общественный и легковой транспорт, сотрудники предприятия, скорая помощь и пожарные не могут проехать по улице во время разгрузки грузовиков. Вряд ли это можно назвать нормой, поэтому Никита Чапурин собирается поднять вопрос об этой проблеме в администрации Нижнего Тагила.

 

Этот вопрос будет подниматься сегодня мной на совещании по содержанию дорог у Владимира Юрченко. Мы с этого участка ранее вывезли весь снег, но ситуация не улучшилась — это ничем не помогло. Я буду требовать от Юрченко выходить на руководство НТМК, чтобы те перенесли грузовые ворота, -- поделился планами Никита Чапурин.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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