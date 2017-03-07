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Автомобильный Нижний Тагил

113 штрафов на 75 тысяч рублей были выписаны водителям тагильских маршруток за четыре дня рейда

7 марта 2017, 08:30Добавить новость
ГАИ,ГИБДД,город,нарушение,полиция,проверка,Россия,Свердловская область,транспорт,маршрутка
В период с 28 февраля по 3 марта в Нижнем Тагиле сотрудники дорожной полиции проводили рейд среди водителей маршрутных такси.

Инспекторам в течение четырех дней предстояло уделить особое внимание допускаемым нарушениям при перевозке пассажиров, а также техническому состоянию маршруток.

За период рейда было проверено 217 маршрутных такси, 7 стоянок, одна автостанция и 3 транспортных предприятия.

Кроме того, 8 работодателей были проверены на факт наёма иностранных работников. В ходе проверки была обнаружена поддельная печать на разрешительном документе. За это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.

4 раза сотрудники ДПС зафиксировали проезд на запрещающий сигнал светофора, 5 водителей управляли ТС без наличия документов. Также в ходе рейда были установлены 50 автомобилей с техническими неисправностями. Еще 13 раз в маршрутках были зафиксированы нарушения при использовании ремней безопасности. Один автомобиль вышел на маршрут без техосмотра.


По итогам рейда было выявлено в общей сложности 113 нарушений и выписаны штрафы на сумму 75 тысяч рублей, передает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

© TagilCity.ru
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