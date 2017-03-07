113 штрафов на 75 тысяч рублей были выписаны водителям тагильских маршруток за четыре дня рейда

Инспекторам в течение четырех дней предстояло уделить особое внимание допускаемым нарушениям при перевозке пассажиров, а также техническому состоянию маршруток.



За период рейда было проверено 217 маршрутных такси, 7 стоянок, одна автостанция и 3 транспортных предприятия.



Кроме того, 8 работодателей были проверены на факт наёма иностранных работников. В ходе проверки была обнаружена поддельная печать на разрешительном документе. За это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.



4 раза сотрудники ДПС зафиксировали проезд на запрещающий сигнал светофора, 5 водителей управляли ТС без наличия документов. Также в ходе рейда были установлены 50 автомобилей с техническими неисправностями. Еще 13 раз в маршрутках были зафиксированы нарушения при использовании ремней безопасности. Один автомобиль вышел на маршрут без техосмотра.



По итогам рейда было выявлено в общей сложности 113 нарушений и выписаны штрафы на сумму 75 тысяч рублей, передает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.