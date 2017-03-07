| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Аварийные ямы заделали на улице Индустриальной: выявление аварийных участков тагильских дорог продолжается

7 марта 2017, 10:20Добавить новость
авто,администрация,безопасность,город,дорога,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,тагил без ям,транспорт,Индустриальная,аварийный ремонт,ямы
На улице Индустриальной в Нижнем Тагиле проведён ямочный ремонт наиболее глубоких ям. Тагильчанам предложено прислать фото аварийных ям для подготовки перечня их с последующей передачей этой информации подрядчикам.

Эти работы не относятся к закатке асфальтом дорог в процессе их ремонта. Существует категория аварийного ремонта, о котором в данном случае и идёт речь.

Он существует для того, чтобы обезопасить дороги от глубоких ям: от 10-15 сантиметров. Попавший в такие ямы автомобиль может повредить подвеску, ходовую часть. При менее благоприятном стечении обстоятельств последствия могут быть и более тяжёлые.

 

Именно поэтому просим присылать фотографии в группу «Тагил без ям» для составления списка на основе этих фотографий. Данный список будет направлен подрядным организациям и в «Службу заказчика», -- пояснил редакции TagilCity.ru председатель движения Никита Чапурин».

 

Дородные службы холодными смесями асфальта проведут ямочный ремонт, чем снимут аварийность на дорогах.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , ,
Общественники Нижнего Тагила собираются обратиться в министерство транспорта по вопросу ремонта улиц Выйская и Верхняя Черепанова 19 апреля 2016, 17:25 12
Сегодня в Нижнем Тагиле глава города обсудил проблемы ремонта гарантийных объектов и осмотр дворовых проездов 18 апреля 2016, 18:20 6
В Нижнем Тагиле «УБТ-Сервис» сегодня начал фрезеровку улицы Индустриальная (ВИДЕО) 12 апреля 2016, 13:25 13

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 66
Подписаться на новости