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Автомобильный Нижний Тагил

80% водителей-мигрантов не смогли сдать теоретический экзамен в Свердловской области

7 июня 2017, 08:15Добавить новость
авто,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,водительские права,экзамены,мигранты
В Свердловской области стал известен график сдачи экзаменов для водителей-мигрантов, которые занимаются коммерческими перевозками.

Напомним, с 1 июня в России официально нельзя работать водителям-иностранцам, которые не имеют водительских прав российского образца.

Интересно, что нововведение обсуждалось еще в 2013 году, однако внедрение до сих пор откладывалось.

В ГИБДД региона сообщили, что за услугой по замене прав обратилось 70 человек. Однако первый этап - теоретический - сдали около 20% экзаменуемых, передает Областная газета.

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