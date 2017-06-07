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Автомобильный Нижний Тагил

Благовещенск предложил Хабаровску забрать у них старые троллейбусы

7 июня 2017, 16:40Добавить новость
Благовещенск,хабаровск,троллейбусы,дорога,транспорт,авто,техника

Администрация Хабаровска отказалась от данного предложения.

Городские электрические сети из Благовещенска получили старые машины после ликвидации троллейбусного сообщения. Однако техника оказалась не нужной. Организация пыталась продать полученное «добро» в другие города по низким ценам. Старая техника никого не заинтересовала.

 

Тогда Благовещенск предложил отдать Хабаровску старые троллейбусы. Но от подарка дальневосточная столица отказалась. Причина проста – в городе и без этого имеется аналогичная старая техника, пишет «Восток-Медиа».

 

Я занимался лично этим вопросом. Брать там абсолютно нечего, потому что там лохматьё, которое нет смысла тащить. Они сами заявляют, что выбрать там абсолютно нечего. Сами в этом ничего не понимают. У нас в этом нет надобности — у самих такое же. Нужных двигателей там нет, кузовов тоже. Рога и штанги там есть, но у нас этого добра хватает. Просим стёкла, а они просят очистить им территорию — негде держать этот хлам, -- сообщил исполнительный директор трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко.

 

Новых троллейбусов в Хабаровске не было с мая 2016 года. Тогда в городе должна была появится модель троллейбуса «Тролза». Однако на линию она не вышла. Причиной этому стало процедура банкротства трамвайно-троллейбусного управления города.

 

Сообщается, что новые троллейбусы для Хабаровска будут закуплены уже в этом году. Однако, когда начнут колесить по улицам города неизвестно.

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