| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Свердловчане за четыре месяца нарушили ПДД на 600 миллионов рублей

7 июня 2017, 07:15Добавить новость
авто,ГАИ,ГИБДД,деньги,проверка,Россия,Свердловская область,суд,штраф
В ГИБДД Свердловской области накануне подсчитали количество назначенных жителям региона штрафов за нарушение ПДД. Кроме того, в ведомстве рассказали, как удается взыскивать денежные средства: ведь не каждый автолюбитель или пешеход спешит погасить назначенный ему штраф.

Так, с января по апрель 2017 года сотрудники дорожной полиции выписали 761 965 постановлений. В денежном выражении это составило 660 198 380 рублей. 60%, или 456 634 130 рублей свердловчане погасили добровольно.

В отношении остальных сейчас рассматриваются дела об административных правонарушениях в суде, выносятся постановления. Сообщается, что 50% из них уже было исполнено. В денежном отношении это составило 46 804 100 рублей. Работа в этом направлении продолжается.

В ГИБДД напомнили о том, что в двадцативдневный срок можно заплатить лишь половину штрафа. Таким образом свердловчане добровольно штрафы на сумму 191 723 800 рублей.

 

Уважаемые участники дорожного движения! Штрафные задолженности следует оплачивать в установленный Законом период, а для того, чтобы не пропустить такой срок или уплатить штраф со скидкой 50% стоит периодически проверять наличие штрафов на официальном сайте ГИБДД или через портал «Госуслуги», -- обращается ГИБДД Свердловской области к жителям региона.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Нетрезвый водитель из Новоуральска попытался подкупить инспектора ГАИ и попал под суд 13 февраля, 08:10
Водитель в Екатеринбурге должен будет выплатить государству долг 84 000 рублей за уклонение от оплаты штрафов ГИБДД (ФОТО) 16 ноября 2016, 17:20 1
Водитель с признаками наркотического опьянения был задержан в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) 30 мая, 08:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 86
Подписаться на новости