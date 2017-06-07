Муниципальные автобусные маршруты в Екатеринбурге выставят на торги

С 1 июля в столице Урала уберут 13 автобусных маршрутов. Остальные мэрия планирует выставить на торги.

Как сообщает ЕТВ, коммерческие перевозчики уже готовятся к участию в торгах и хотят остаться на рынке пассажирских перевозок. К торгам готовят и муниципальные маршруты, которые вскоре должны также перейти под крыло к предпринимателям.





Известно, что контракт по всем маршрутам, которые обслуживают муниципальные предприятия, закончился еще год назад. До этого момента конкурса по ним еще не проводилось.