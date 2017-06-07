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Автомобильный Нижний Тагил

Улица Космонавтов была закрыта на капитальный ремонт в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 июня 2017, 18:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле стартовал масштабный ремонт дорог на Вые и Красном Камне. Сегодня были закрыты участки улицы Космонавтов.

Напомним, состояние улицы мэр Нижнего Тагила однажды сравнил с поверхностью луны. По просьбам тагильчан, именно с Космонавтов начнутся работы. А работ предстоит много – замена коммуникаций, освещения, асфальта и иных систем.

Активисты общественного движения «Тагил без ям» сделали снимки закрытых участков. Напомним, улица будет перекрыта всё лето, для водителей будут открыты только сквозные проезды.

 

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Фото: ОД «Тагил без ям»
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