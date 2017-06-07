Улица Космонавтов была закрыта на капитальный ремонт в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Напомним, состояние улицы мэр Нижнего Тагила однажды сравнил с поверхностью луны. По просьбам тагильчан, именно с Космонавтов начнутся работы. А работ предстоит много – замена коммуникаций, освещения, асфальта и иных систем.



Активисты общественного движения «Тагил без ям» сделали снимки закрытых участков. Напомним, улица будет перекрыта всё лето, для водителей будут открыты только сквозные проезды.

Фото: ОД «Тагил без ям»