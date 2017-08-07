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Автомобильный Нижний Тагил

Более 50 нарушений правил перевозки пассажиров выявлено в Нижнем Тагиле за минувшие выходные (ФОТО)

7 августа 2017, 17:30Добавить новость
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Сотрудниками ГИБДД проведена проверка автобусов и маршрутных такси, осуществляющих рейсовые и междугородние перевозки пассажиров. Было обнаружено более 50 нарушений.

В Нижнем Тагиле прошла внеплановая проверка автобусов из-за регулярных случаев ДТП с участием маршрутных такси. Наряды ДПС в прошедшие выходные несли службу на маршрутах движения рейсовых, междугородних и международных автобусов.

Сотрудники ГИБДД проверяли техническую документацию автобусов и маршрутных такси, наличие тахографов. Транспортные средства осматривались на предмет неисправностей. Проверялось также выполнение правил ПДД как водителями, так и пассажирами, которые должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения.

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД

В ходе проверки было обнаружено более 50 нарушений. Самые распространенные – отсутствие тахографов, несоблюдение правил перевозки пассажиров и технические неисправности транспортных средств. Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД, мероприятия по выявлению подобных нарушений будут проводиться регулярно.

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД

 
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