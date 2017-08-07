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Автомобильный Нижний Тагил

Лошадь и верблюд ехали из Нижнего Тагила в Екатеринбург в открытой повозке, создавая угрозу остальным участникам движения (ФОТО)

7 августа 2017, 18:10Добавить новость
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Лошадь и верблюд перевозились в открытом фургоне. В любой момент животные могли выпасть из него. Необычный фургон с необычными пассажирами сфотографировала автомобилистка, ехавшая 5 августа по трассе Нижний Тагил-Екатеринбург.

Верблюд и пони поехали кататься по трассе Екатеринбург-Нижний Тагил. Подумаешь, бортик забыли закрыть и скорость 90 км\ч. Примечательно, что номера на машине не видны из-за опущенного бортика. Если бы какое-то из животных выпало, то неизвестно, к кому претензии предъявлять, -- поделилась автолюбительница Татьяна с журналистами TagilCity.ru.

 

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Фото: перевозка лошади и верблюда, 5 августа, 2017 г.

 

Эксперты убеждены - перевозить подобным образом животных негуманно и небезопасно.

 

Согласно порядку транспортировки животных, при перевозке лошади фургон должен быть закрыт. Если животное испугается - его не удержат никакие верёвки. Выпрыгнув на ходу на дорогу, оно рискует получить тяжёлые травмы и создать на дороге аварийную ситуацию, -- рассказал журналистам TagilCity.ru специалист в области конного спорта Вадим Галявиев.

 

Журналисты TagilCity.ru установили, что перевозка животных ненадлежащим образом была сфотографирована тагильчанкой на 49-ом километре Серовского тракта близ лагеря «Каменный цветок». То есть за пределами юрисдикции полиции Нижнего Тагила.

Все материалы будут переданы редакцией в ГИБДД Свердловской области.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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