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Автомобильный Нижний Тагил

«Безопасная дорога» проходит в Нижнем Тагиле с 5 по 7 сентября

7 сентября 2017, 11:00Добавить новость
ГИБДД,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,ПДД,Безопасная дорога

В период с 5 сентября по 7 сентября включительно в Нижнем Тагиле и на территории Горноуральского ГО проходит операция «Безопасная дорога».

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД выявляют и пресекают случаи перехода проезжей части в неположенном месте, на красный сигнал светофора, нарушения правил переезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. А также неисполнение водителями требований уступить дорогу пешеходу.

Помимо этого, мероприятия носят профилактический характер и проводятся регулярно, сообщает Отдел Пропаганды ГИБДД.

 
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