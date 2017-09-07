«Безопасная дорога» проходит в Нижнем Тагиле с 5 по 7 сентября

В период с 5 сентября по 7 сентября включительно в Нижнем Тагиле и на территории Горноуральского ГО проходит операция «Безопасная дорога».

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД выявляют и пресекают случаи перехода проезжей части в неположенном месте, на красный сигнал светофора, нарушения правил переезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. А также неисполнение водителями требований уступить дорогу пешеходу.





Помимо этого, мероприятия носят профилактический характер и проводятся регулярно, сообщает Отдел Пропаганды ГИБДД.