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Автомобильный Нижний Тагил

Рейд по безопасности на дорогах Нижнего Тагила будет проходить до 12 марта

8 марта 2017, 09:15Добавить новость
авто,безопасность,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Россия,Свердловская область,транспорт
В городе с 7 по 12 марта инспекторы ДПС Нижнего Тагила проводят рейд «Стоп-контроль».

В очередной раз сотрудники дорожной полиции намерены следить за порядком на городских дорогах. Они будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения, а также на наличие документов, разрешающих вождение. По заверению ОГИБДД, именно эти категории граждан становятся виновниками серьезных дорожных происшествий.

Напоминаем, за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять авто на срок до полутора лет.

А вчера водитель на иномарке врезался в забор по улице Серова, находящийся близ пешеходной тропинки.

© TagilCity.ru
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