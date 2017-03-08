Рейд по безопасности на дорогах Нижнего Тагила будет проходить до 12 марта

В очередной раз сотрудники дорожной полиции намерены следить за порядком на городских дорогах. Они будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения, а также на наличие документов, разрешающих вождение. По заверению ОГИБДД, именно эти категории граждан становятся виновниками серьезных дорожных происшествий.



Напоминаем, за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять авто на срок до полутора лет.





А вчера водитель на иномарке врезался в забор по улице Серова, находящийся близ пешеходной тропинки.