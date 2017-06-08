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Разрушающийся остановочный комплекс на привокзальной площади Нижнего Тагила восстановят до 1 июля (ФОТО)

8 июня 2017, 18:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле и до урагана было достаточно построек, находящихся в плачевном состоянии. На проблему разрушения остановочного комплекса на привокзальной площади обратил внимание журналистов TagilCity.ru один из тагильчан.

Несколько лет разваливается остановочный комплекс на вокзале. Очень неудобно ползти по развалинам в маршрутку. Теперь еще и информационный щит оторван. Если не принять меры немедленно, ситуация может ухудшиться, -- сообщил в редакцию TagilCity.ru тагильчанин - Митрофан.

 

 

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Фото: остановочный комплекс на привокзальной площади, 7 июня, 2017 г.

 

Опасения тагильчанина журналисты TagilCity.ru довели до сведения администрации Нижнего Тагила. Представители управления городским хозяйством пообещали, что подрядчики благоустроят остановочный комплекс до июля текущего года:

 

Содержание привокзальной площади закреплено за дорожной организацией МУП «Тагилдорстрой». Управлением городским хозяйством Администрации города подготовлено письмо руководству МУП «Тагилдорстрой» о приведении благоустройства территории остановочного пункта до 01.07.2017 года.


Напомним, уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с аналогичными показателями после урагана в Москве. Некоторые объекты, например, сквер Героев гражданской войны, будут отстраиваться практически с нуля.

Фотоотчет: Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

 
Ураган 03.06.2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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