Разрушающийся остановочный комплекс на привокзальной площади Нижнего Тагила восстановят до 1 июля (ФОТО)

Несколько лет разваливается остановочный комплекс на вокзале. Очень неудобно ползти по развалинам в маршрутку. Теперь еще и информационный щит оторван. Если не принять меры немедленно, ситуация может ухудшиться, -- сообщил в редакцию TagilCity.ru тагильчанин - Митрофан.
Фото: остановочный комплекс на привокзальной площади, 7 июня, 2017 г.
Опасения тагильчанина журналисты TagilCity.ru довели до сведения администрации Нижнего Тагила. Представители управления городским хозяйством пообещали, что подрядчики благоустроят остановочный комплекс до июля текущего года:
Содержание привокзальной площади закреплено за дорожной организацией МУП «Тагилдорстрой». Управлением городским хозяйством Администрации города подготовлено письмо руководству МУП «Тагилдорстрой» о приведении благоустройства территории остановочного пункта до 01.07.2017 года.
Напомним, уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с аналогичными показателями после урагана в Москве. Некоторые объекты, например, сквер Героев гражданской войны, будут отстраиваться практически с нуля.