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Автомобильный Нижний Тагил

Житель Лесного четыре года пользовался поддельными водительскими правами

8 июня 2017, 10:55Добавить новость
авто,Свердловская область,суд,документ,водительские права,штраф,Лесной,подделка

В Лесном в Свердловской области суд вынес приговор мужчине, который несколько лет пользовался поддельными водительскими правами.

В Лесном осудили мужчину, который в период с 2013 по 2017 г.г. пользовался поддельным водительским удостоверением.

Установлено: мужчина внес изменения в водительское удостоверение, выданное ему в 2003 году. Он изменил одну цифру и дату выдачи. Длительное время он пользовался документом, но обман был раскрыт.

На суде он пояснил, что ему было некогда получить новые права. Ему назначен штраф в размере 12 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.

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