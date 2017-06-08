Житель Лесного четыре года пользовался поддельными водительскими правами

В Лесном в Свердловской области суд вынес приговор мужчине, который несколько лет пользовался поддельными водительскими правами.

В Лесном осудили мужчину, который в период с 2013 по 2017 г.г. пользовался поддельным водительским удостоверением.





Установлено: мужчина внес изменения в водительское удостоверение, выданное ему в 2003 году. Он изменил одну цифру и дату выдачи. Длительное время он пользовался документом, но обман был раскрыт.





На суде он пояснил, что ему было некогда получить новые права. Ему назначен штраф в размере 12 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.