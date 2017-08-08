Авиакомпании остались на 3 недели без сводок о метеоусловиях в российских аэропортах

Российские и зарубежные авиаперевозчики на 3 недели остались без информации о погодных условиях в российских аэропортах. Причиной стало изменение системы оплаты услуг Росгидромета.

Авиакомпании перестали получать сводки о погоде в российских аэропортах с 4 июля. Ранее информация поступала регулярно из российской структуры Гидрометцентров «Авиаметтелеком». С 4 июля передача данных прекратилась из-за изменения условий оплаты – теперь Росгидромет будет получать оплату не от авиакомпаний, а от Госкорпорации ОрВД. В результате станция перестала получать деньги от авиаперевозчиков, а от Госкорпорации средства еще не поступали.

Как заявил глава Росгидромета Александр Фролов, такая обстановка создает угрозу работе метеоцентров в 250 аэропортах России. Данные о метеоусловиях обрабатывались вручную, из-за чего невозможным стало составление оптимального маршрута, и увеличился расход топлива.

Система была урегулирована 31 июля после обращения заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, который потребовал незамедлительно уладить ситуацию. За эти 3 недели не зафиксировано ни одного случая отмены рейса из-за приостановки системы передачи данных, сообщают Известия.