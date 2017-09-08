| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Экологический налог на автомобили может стать заменой транспортному налогу

8 сентября 2017, 23:35Добавить новость
авто,легковые авто,транспорт,экология,налоги,транспортный налог,министерство транспорта,замена
Транспортный налог может быть заменён экологическим. Этот вид налога будет учитывать количество углекислого газа, выброшенного в атмосферу.

Министерство транспорта РФ заявило о возможной замене транспортного налога на экологический. На данный момент специалисты ведомства готовят обоснование целесообразности подобной замены.

Размер транспортного налога включает региональную ставку, мощность двигателя, марку и модель автомобиля, год выпуска и время владения транспортным средством.

Расчёт экологического налога, который может прийти на смену, будет рассчитываться на основе конструктивных параметров машины по выбросу углекислого газа в атмосферу. Эти конструктивные параметры содержатся в ПТС автомобиля. Также экологический налог не будет включать в себя разницы в регионах, передают «Известия».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Мужчина был насмерть сбит автомобилем ВАЗ-2114 в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 августа, 15:40
0 1
50-летний байкер погиб после столкновения с Opel Astra на автодороге Екатеринбург – Серов (ВИДЕО)
20 августа, 09:05
0 5
15-летний подросток погиб в результате ДТП под Лесным (ФОТО)
16 августа, 22:05
0 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 84
Подписаться на новости