Экологический налог на автомобили может стать заменой транспортному налогу

Министерство транспорта РФ заявило о возможной замене транспортного налога на экологический. На данный момент специалисты ведомства готовят обоснование целесообразности подобной замены.



Размер транспортного налога включает региональную ставку, мощность двигателя, марку и модель автомобиля, год выпуска и время владения транспортным средством.



Расчёт экологического налога, который может прийти на смену, будет рассчитываться на основе конструктивных параметров машины по выбросу углекислого газа в атмосферу. Эти конструктивные параметры содержатся в ПТС автомобиля. Также экологический налог не будет включать в себя разницы в регионах, передают «Известия».