Грузовик провалился под землю в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге под грузовиком упал асфальт. В итоге машина провалилась в образовавшуюся яму.

Известно, что грузовая машина была загружена грунтом, предназначенным для ремонта на перекрестке Машиностроителей – Черниговский. Там же земля исчезла из-под колес большегруза.

Как пишет E1.ru, под машиной находился люк. Возможно, что его камера не выдержала, что стало причиной обвала дороги. Никаких коммуникаций повреждено не было.

Сообщается, что после инцидента работники планируют восстановить люк и тут же положат асфальт.

Фото: E1.ru