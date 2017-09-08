Осмотр ремонта дороги по ул. Чайковского состоялся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ремонт дороги на ул. Чайковского в Нижнем Тагиле проверила специализированная комиссия. Подрядчики начали сдавать отремонтированные в 2017 году дороги. Первой в очереди стала ул. Чайковского. Комиссия, в состав которой вошли представители администрации Нижнего Тагила, подрядчиков, общественных организаций и районных администраций, осмотрела выполненный ремонт дороги и вынесла вердикт: дорогу на улице Чайковского в эксплуатацию принять, но только после устранения всех замечаний.
Основные претензии касались бордюров и уборки строительного мусора. Также выявлен факт неправильной установки крышки дождеприемного колодца. Впервые участвующие в приемке члены общества слепых отметили неудобное, а порой и опасное расположение бордюров в створах пешеходных тротуаров.
Участие в комиссии слабовидящих граждан показало, что мы упускали из виду очень важные моменты. Такие как, например, отсутствие специальной плитки перед пешеходным переходом. К сожалению, на уже отремонтированных дорогах не получится полностью выполнить все требования к доступной среде, но на еще незаконченных объектах мы обязательно примем во внимание все, что сегодня услышали, -- сообщил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Фото: ОД «Тагил без ям»
На устранение всех замечаний подрядчику дали 7 дней. В следующую пятницу комиссия соберется в малом составе и проверит их устранение. Если дефектов не останется, то члены комиссии изучат акты лабораторных исследований асфальта и разрешат ввод в эксплуатацию отремонтированного путепровода.