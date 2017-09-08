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Автомобильный Нижний Тагил

Виновник смерти 3-х человек в ДТП в Свердловской области приговорен к 5 годам колонии

8 сентября 2017, 12:30Добавить новость
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В Свердловской области был озвучен приговор жителю Сухоложского района.

Судом установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался с превышением скорости - 120 км/час. Проигнорировав требование сотрудников ГИБДД совершить остановку, он выехал на встречку, где столкнулся с другим ТС. В машине находилась семья из трех человек, все они скончались на месте.

Ему назначено наказание в виде 5 лет 11 мес. в колонии-поселении, и он обязан выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей родственникам погибших.

 
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