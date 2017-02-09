Часть автобусных маршрутов будет отменена в Екатеринбурге

Вопрос об отмене некоторых автобусных маршрутов уже обсуждался в Екатеринбурге. Однако точного решения по нему до сегодняшнего момента принято не было.

Ряд маршрутов все равно нужно будет отторговывать, часть будет исключена из схемы. Сейчас мы будем определять, какие пойдут на торги, какие отменены. Мы придерживаемся стратегии, что надо отказываться от большого количества дублирующих маршрутов, которые сейчас есть в транспортной сети, -- рассказал Александр Якоб – глава администрации Екатеринбурга.



Какие именно маршруты будут отменены неизвестно, однако, как сообщает Znak, их полный перечень обязательно появится в открытом доступе.





Изменения вызвали большой общественный резонанс и недовольство со стороны жителей столицы области.