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Автомобильный Нижний Тагил

Две новые трамвайные линии появятся на ГГМ и Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 февраля 2017, 12:50Добавить новость
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Потребности жителей новых микрорайонов в общественном транспорте неуклонно растут. Поэтому существующая трамвайная сеть нуждается в расширении. Первыми планируется осуществить планы по прокладке новых трамвайных линий на ГГМ и Вагонке.

В Дзержинском районе запланирована новая трамвайная линия в Алтайском микрорайоне. Как произойдёт замыкание существующего трамвайного маршрута №10 с новой веткой по улицам Ильича, Чайковского и Свердлова можно увидеть на приложенной карте.

 




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На Гальянке новая трамвайная линия, соединит существующие трамвайные пути с микрорайоном Муринских прудов, выйдет на Черноисточинское шоссе и улицу Дружинина.

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Уехать с ГГМ на маршрутке после 9 вечера весьма затруднительно. Если будет возможность уехать на трамвае, заранее зная расписание, то мёрзнуть в бесполезном ожидании маршруток по вечерам не придётся, -- поделилась с редакцией TagilCity.ru работающая в одном из магазинов Нижнего Тагила тагильчанка.

 

В конце января прошло совещание по развитию тагильского электротранспорта на ближайшие два года. Глава города одобрил планы и предложил тагильчанам доработать новую систему движения трамваев.


Многие горожане активно включились в обсуждение. Поступили предложения запустить трамвайный маршрут с Выи и Тагилстроя до Вокзала, а также с ГГМ на Выю.

С другими высказанными мнениями и предложениями можно ознакомиться на официальном сайте. Там же можно разместить свои идеи по модернизации трамвайной сети Нижнего Тагила.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
xemafor 09.02.2017 13:37:52 #
Очередной Стан 5000 и  мост через пруд ?
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