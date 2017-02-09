Две новые трамвайные линии появятся на ГГМ и Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Потребности жителей новых микрорайонов в общественном транспорте неуклонно растут. Поэтому существующая трамвайная сеть нуждается в расширении. Первыми планируется осуществить планы по прокладке новых трамвайных линий на ГГМ и Вагонке.

В Дзержинском районе запланирована новая трамвайная линия в Алтайском микрорайоне. Как произойдёт замыкание существующего трамвайного маршрута №10 с новой веткой по улицам Ильича, Чайковского и Свердлова можно увидеть на приложенной карте.















На Гальянке новая трамвайная линия, соединит существующие трамвайные пути с микрорайоном Муринских прудов, выйдет на Черноисточинское шоссе и улицу Дружинина.





Уехать с ГГМ на маршрутке после 9 вечера весьма затруднительно. Если будет возможность уехать на трамвае, заранее зная расписание, то мёрзнуть в бесполезном ожидании маршруток по вечерам не придётся, -- поделилась с редакцией TagilCity.ru работающая в одном из магазинов Нижнего Тагила тагильчанка.

В конце января прошло совещание по развитию тагильского электротранспорта на ближайшие два года. Глава города одобрил планы и предложил тагильчанам доработать новую систему движения трамваев.



Многие горожане активно включились в обсуждение. Поступили предложения запустить трамвайный маршрут с Выи и Тагилстроя до Вокзала, а также с ГГМ на Выю.





С другими высказанными мнениями и предложениями можно ознакомиться на официальном сайте. Там же можно разместить свои идеи по модернизации трамвайной сети Нижнего Тагила.