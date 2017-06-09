Башенные краны на сумму 25 миллионов рублей были арестованы приставами Екатеринбурга (ФОТО)

В столице Урала судебные приставы арестовали 6 башенных кранов, расположенных в разных частях города, на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России, автотранспортное предприятие не смогло расплатиться по кредиту, на которые были куплены краны. Так, суд постановил взыскать имущество в счет погашения долга перед банком.
Спецтехнику продадут на публичных торгах. Стоимость каждого из кранов варьируется от двух с половиной до шести миллионов рублей. Добавим, два крана иностранного производства, четыре - отечественного.
Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России