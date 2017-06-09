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Автомобильный Нижний Тагил

Временное расписание движения трамваев в Нижнем Тагиле появилось на маршрутах №2, №3 и №4А (ФОТО)

9 июня 2017, 17:20Добавить новость
Нижний Тагил,ремонт дорог,транспорт,экология,расписание,трамваи,закрытие,движение
Трамваи в Нижнем Тагиле в ближайшее время будут ходить согласно временному расписанию. Оно будет действовать до закрытия оставшихся участков дороги на улицах Победы и Космонавтов.

Расписание одинаково и на рабочие, и на выходные дни, -- сообщили редакции TagilCity.ru в сообществе организации «Тагильчане за трамвай».

 

Временный маршрут трамвая №3 пройдёт по изменённой трассе. Он выедет с кольца микрорайона «Приречный». Пройдёт по проспекту Мира, далее – по Ленина. После чего проследует через Выю на ВМЗ.

 

Нижний Тагил,ремонт дорог,транспорт,экология,расписание,трамваи,закрытие,движение

 

Маршрут №4А «Приречный микрорайон – Тагилстрой» будет работать только по утрам, -- пояснили в сообществе организации «Тагильчане за трамвай».

 

Маршрут трамвая №2 «ул. Островского - пр. Ленина – Тагилстрой» будет курсировать утром, днём и вечером, вне зависимости от дня недели.

 

Нижний Тагил,ремонт дорог,транспорт,экология,расписание,трамваи,закрытие,движение

 

Расписание меняют до закрытия оставшихся участков на Победы и Космонавтов, -- рассказали в общественной организации.

 

Ранее Глава города Сергей Носов сравнивал улицу Космонавтов с поверхностью ЛуныНапомним, этим летом планируется провести ремонт дороги на улице Космонавтов. В связи с этим она будет закрыта для проезда. 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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