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Автомобильный Нижний Тагил

Более тысячи нарушений на дорогах совершили жители Нижнего Тагила за два дня рейда

9 сентября 2017, 10:15Добавить новость

В Нижнем Тагиле с 5 по 7 сентября проводился рейд «Безопасная дорога». Сотрудники Госавтоинспекции намеревались пресекать основные нарушения, как проезд на «красный» свет, несоблюдение правил при проезде перекрёстков, переход дороги в неположенном месте и многие другие.

Так, за два дня рейда было зафиксировано 1095 нарушений, 388 из которых – среди пешеходов. Инспекторы ДПС составили 11 протоколов в отношении нетрезвых водителей, передает отделение пропаганды ГИБДД.

144 автовладельца нарушили ПДД при проезде пешеходных переходов. Кроме того, 182 раза инспекторы проводили профилактические беседы с детьми, которые нарушили ПДД.

Отметим, что с начала 2017 года произошло 56 аварий с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли, остальные были травмированы.

 
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