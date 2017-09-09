Более тысячи нарушений на дорогах совершили жители Нижнего Тагила за два дня рейда

В Нижнем Тагиле с 5 по 7 сентября проводился рейд «Безопасная дорога». Сотрудники Госавтоинспекции намеревались пресекать основные нарушения, как проезд на «красный» свет, несоблюдение правил при проезде перекрёстков, переход дороги в неположенном месте и многие другие.

Так, за два дня рейда было зафиксировано 1095 нарушений, 388 из которых – среди пешеходов. Инспекторы ДПС составили 11 протоколов в отношении нетрезвых водителей, передает отделение пропаганды ГИБДД.



144 автовладельца нарушили ПДД при проезде пешеходных переходов. Кроме того, 182 раза инспекторы проводили профилактические беседы с детьми, которые нарушили ПДД.



Отметим, что с начала 2017 года произошло 56 аварий с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли, остальные были травмированы.