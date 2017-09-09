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Автомобильный Нижний Тагил

Иномарка слетела в кювет напротив «Металлург-Форума» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 сентября 2017, 13:45Добавить новость
авария,авто,легковые авто,Нижний Тагил,полиция,происшествие,новая кушва,Металлург-Форум
Иномарка слетела с дороги на Новой Кушве в Нижнем Тагиле. Сейчас устанавливаются подробности аварии.

Днем 9 сентября в районе Новой Кушвы иномарка съехала с дороги в кювет. ДТП произошло при повороте в частный сектор напротив спортивного комплекса «Металлург-Форум». Возможно, водитель не смог справиться с управлением легковушкой на мокрой дороге.

Для выяснения обстоятельств на месте происшествия уже находятся сотрудники полиции. Чуть позже будет установлена причина аварии и ущерб, нанесенный автомобилю.


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