Движение автотранспорта на ж/д переезде станции Старатель в Нижнем Тагиле будет закрыто в связи с ремонтными работами

Начальник Нижнетагильской дистанции пути сообщает о закрытии переезда Старатель на время проведения ремонтных работ.

Главе г. Нижнего Тагила направлено предупредительное письмо от начальника Нижнетагильской дистанции пути. В нем говорится о том, что с 22:00 14 февраля по 24:00 15 февраля на переезде Старатель (369 км) будет перекрыто движение автотранспорта.





В это время на участке будут проводиться ремонт путей. Об этом будет также сообщено на вывешенных аншлагах в районе переезда. Назначен ответственный дорожный мастер И. С. Быков.