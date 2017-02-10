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Автомобильный Нижний Тагил

Движение автотранспорта на ж/д переезде станции Старатель в Нижнем Тагиле будет закрыто в связи с ремонтными работами

10 февраля 2017, 20:50Добавить новость
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Начальник Нижнетагильской дистанции пути сообщает о закрытии переезда Старатель на время проведения ремонтных работ. 

Главе г. Нижнего Тагила направлено предупредительное письмо от начальника Нижнетагильской дистанции пути. В нем говорится о том, что с 22:00 14 февраля по 24:00 15 февраля на переезде Старатель (369 км) будет перекрыто движение автотранспорта.

В это время на участке будут проводиться ремонт путей. Об этом будет также сообщено на вывешенных аншлагах в районе переезда. Назначен ответственный дорожный мастер И. С. Быков. 

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