Житель Екатеринбурга погасил долг по кредиту в размере 350 тысяч рублей после ареста автомобиля

Судебные приставы произвели арест автомобиля «Hyundai Solaris» у жителя Екатеринбурга, который задолжал банку выплаты по кредиту.

Как пишет Е1, 35-летний неплательщик задолжал банку 350 тысяч руб.





Судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга установили, что за должником зарегистрирован автомобиль «Hyundai Solaris». Когда пристав-исполнитель выявил местонахождение указанного авто, он составил акт описи и ареста имущества должника без права пользования им, -- отметили судебные приставы.



После ареста транспортного средства у должника сразу появились деньги на погашение задолженности по исполнительному документу. Автомобиль в этот же день был возвращен владельцу.