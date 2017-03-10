Разрушенные за зиму бордюры в Нижнем Тагиле будут восстановлены дорожными службами за их счет (ФОТО)

Дорожников обяжут восстановить поврежденные в процессе зимней уборки дорог бордюры.

В пятницу, на штабе у начальника управления городского хозяйства, был поднят вопрос об огромном количестве поврежденных дорожной техникой бордюров. Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин поинтересовался, за чей счет и каким образом будет восстановлена муниципальная собственность:





Все поврежденные в процессе уборки снега бордюры будут отремонтированы или заменены за счет дорожных организаций. «Служба заказчика» уже в апреле начнет подсчет ущерба и предъявит эти объемы подрядчикам, -- заявил Владимир Юрченко.