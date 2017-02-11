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Автомобильный Нижний Тагил

Автомобилисты Нижнего Тагила жалуются на проблемы с парковкой и массовое нарушение ПДД у Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 февраля 2017, 09:50Добавить новость
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На улице Красноармейской в промежутке между проспектом Ленина и улицей Горошникова установлен знак «Остановка запрещена». Рядом с Пенсионным фондом находится парковка, у въезда на которую стоит шлагбаум и знак «Въезд запрещён». Житель Нижнего Тагила обратил внимание редакции TagilCity.ru на то, что в данном случае ПДД нарушают стоящие на парковке и за её пределами водители.

О сложностях с парковкой на этой улице тагильские автолюбители неоднократно обращали внимание. В ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, что территория при Пенсионном фонде принадлежит УПФР и они имеют право самостоятельно решать вопрос о въезде на неё и установке шлагбаума.



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Однако кроме шлагбаума там стоит и дорожный знак «Въезд запрещён» или «Кирпич».

За знак «Кирпич» заезжать не может никто, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.


Следовательно, по ПДД въезд на парковку Пенсионного фонда запрещён.


На фото видна табличка под знаком с надписью «кроме транспорта УПФР». Однако в ГИБДД подтвердили её недействительность в качестве дорожного знака. Если табличка недействительна, то въезд запрещён всем без исключения. При наличии знака «Въезд запрещён» нарушителями становятся все стоящие на парковке УПФР автомобили.

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За установку дорожных знаков отвечает «Сигнал-3». Меры по факту нарушения правил дорожного движения будут приняты после обращения с заявлением на почту ГИБДД, -- прокомментировали  в отделении пропаганды ГИБДД.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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