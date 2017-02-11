Автомобилисты Нижнего Тагила жалуются на проблемы с парковкой и массовое нарушение ПДД у Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На улице Красноармейской в промежутке между проспектом Ленина и улицей Горошникова установлен знак «Остановка запрещена». Рядом с Пенсионным фондом находится парковка, у въезда на которую стоит шлагбаум и знак «Въезд запрещён». Житель Нижнего Тагила обратил внимание редакции TagilCity.ru на то, что в данном случае ПДД нарушают стоящие на парковке и за её пределами водители.

О сложностях с парковкой на этой улице тагильские автолюбители неоднократно обращали внимание. В ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, что территория при Пенсионном фонде принадлежит УПФР и они имеют право самостоятельно решать вопрос о въезде на неё и установке шлагбаума.









Однако кроме шлагбаума там стоит и дорожный знак «Въезд запрещён» или «Кирпич».





За знак «Кирпич» заезжать не может никто, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.



Следовательно, по ПДД въезд на парковку Пенсионного фонда запрещён.



На фото видна табличка под знаком с надписью «кроме транспорта УПФР». Однако в ГИБДД подтвердили её недействительность в качестве дорожного знака. Если табличка недействительна, то въезд запрещён всем без исключения. При наличии знака «Въезд запрещён» нарушителями становятся все стоящие на парковке УПФР автомобили.



