Автомобилисты Нижнего Тагила жалуются на проблемы с парковкой и массовое нарушение ПДД у Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На улице Красноармейской в промежутке между проспектом Ленина и улицей Горошникова установлен знак «Остановка запрещена». Рядом с Пенсионным фондом находится парковка, у въезда на которую стоит шлагбаум и знак «Въезд запрещён». Житель Нижнего Тагила обратил внимание редакции TagilCity.ru на то, что в данном случае ПДД нарушают стоящие на парковке и за её пределами водители.
О сложностях с парковкой на этой улице тагильские автолюбители неоднократно обращали внимание. В ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, что территория при Пенсионном фонде принадлежит УПФР и они имеют право самостоятельно решать вопрос о въезде на неё и установке шлагбаума.
Однако кроме шлагбаума там стоит и дорожный знак «Въезд запрещён» или «Кирпич».
За знак «Кирпич» заезжать не может никто, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Следовательно, по ПДД въезд на парковку Пенсионного фонда запрещён.
На фото видна табличка под знаком с надписью «кроме транспорта УПФР». Однако в ГИБДД подтвердили её недействительность в качестве дорожного знака. Если табличка недействительна, то въезд запрещён всем без исключения. При наличии знака «Въезд запрещён» нарушителями становятся все стоящие на парковке УПФР автомобили.
За установку дорожных знаков отвечает «Сигнал-3». Меры по факту нарушения правил дорожного движения будут приняты после обращения с заявлением на почту ГИБДД, -- прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД.