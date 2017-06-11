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Автомобильный Нижний Тагил

Четверо свердловских школьников были задержаны за опасные эксперименты на ж/д путях

11 июня 2017, 18:45Добавить новость
город,дети,Россия,Свердловская область,транспорт
Четверо школьников из Свердловской области накануне были задержаны сотрудниками транспортной полиции Тюмени.

Отмечается, что сначала полиция поймал двоих подростков, которые складывали щебень на ж/д путях в районе станций Ощепково - Талица. А затем еще двое экспериментаторов из младших классов были задержаны на станции Камышлов.

Как дети пояснили в полиции, во время прогулки им стало скучно, поэтому они решили проверить, что будет, если по поезд проедет по камням.

Инспекторы по делам несовершеннолетних пообщались с задержанными и с их родителями. Родители хулиганов были привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, пишет E1.ru.

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