Четверо свердловских школьников были задержаны за опасные эксперименты на ж/д путях

Отмечается, что сначала полиция поймал двоих подростков, которые складывали щебень на ж/д путях в районе станций Ощепково - Талица. А затем еще двое экспериментаторов из младших классов были задержаны на станции Камышлов.



Как дети пояснили в полиции, во время прогулки им стало скучно, поэтому они решили проверить, что будет, если по поезд проедет по камням.



Инспекторы по делам несовершеннолетних пообщались с задержанными и с их родителями. Родители хулиганов были привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, пишет E1.ru.