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Автомобильный Нижний Тагил

Движение трамваев по Восточному и Северному шоссе после ураган будет восстановлено 11 и 13 июня

11 июня 2017, 10:00Добавить новость
Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,транспорт,трамвай,ураган
Накануне стало известно, что движение трамваев по пострадавшим от ураган маршрутам было восстановлено. Речь идет о последних поврежденных участках - Восточному и Северному шоссе.

Так, с 11 июня маршруты № 6, 8, 12 будут работать по обычному расписанию . А с 13 июня, со вторника, к ним присоединятся маршруты №11 и 17, передают в Тагильском трамвае.


Напомним, ураган обрушился на Нижний Тагил и некоторые города и населенные пункты во второй половине дня 3 июня. Последствия бедствия устраняются до сих пор.

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