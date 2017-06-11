Движение трамваев по Восточному и Северному шоссе после ураган будет восстановлено 11 и 13 июня

Так, с 11 июня маршруты № 6, 8, 12 будут работать по обычному расписанию . А с 13 июня, со вторника, к ним присоединятся маршруты №11 и 17, передают в Тагильском трамвае.



Напомним, ураган обрушился на Нижний Тагил и некоторые города и населенные пункты во второй половине дня 3 июня. Последствия бедствия устраняются до сих пор.