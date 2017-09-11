Житель Богдановича по частям продал арестованную приставами машину

Мужчина из города Богдановича не выплатил штраф в размере 30 000 рублей за нарушение правил дорожного движения. Судебные приставы наложили арест на автомобиль должника. При этом «ЛАДА-21120» осталась в пользовании хозяина.



Стремясь извлечь максимум пользы из автомобиля, которое скоро перестанет быть его собственностью, предприимчивый мужчина по частям начал продавать машину. Деньги, полученные от продажи, он потратил на личные нужды.



После обнаружения исчезновения автомобиля судебные приставы доставили мужчину в суд, где он признал свою вину. По приговору суда ему назначили 120 часов исправительных работ, передаёт ЕТВ. Также, мужчина обязан выплатить задолженность по штрафу в размере 30 000 рублей.