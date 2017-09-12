Юные инспекторы ГИБДД напомнили тагильчанам о безопасности на дорогах (ФОТО)

Они обратились к тагильским водителям с призывом помнить о безопасном движении на дорогах города. Особенно близ детских садов и школ.





Организаторы рейда вместе с помощниками - детсадовцами из ДС №12 - собрались близ 18-й гимназии на улице Газетная. Дошколята раздали водителям памятки, а их старшие коллеги провели профилактические беседы.





С начала 2017 года в городе и Горноуральском городском округе в 20 происшествиях травмировались 22 ребенка до 16 лет.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД