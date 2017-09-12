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Автомобильный Нижний Тагил

Юные инспекторы ГИБДД напомнили тагильчанам о безопасности на дорогах (ФОТО)

12 сентября 2017, 08:30Добавить новость
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Накануне в Нижнем Тагиле прошла акция, в которой приняли участие дошкольники и сотрудники ГИБДД города.

Они обратились к тагильским водителям с призывом помнить о безопасном движении на дорогах города. Особенно близ детских садов и школ.

Организаторы рейда вместе с помощниками - детсадовцами из ДС №12 - собрались близ 18-й гимназии на улице Газетная. Дошколята раздали водителям памятки, а их старшие коллеги провели профилактические беседы.

С начала 2017 года в городе и Горноуральском городском округе в 20 происшествиях травмировались 22 ребенка до 16 лет.

 

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД
 
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