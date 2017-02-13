| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Часть улиц Вагонки и Тагилстроя в Нижнем Тагиле будут очищены от снега до конца этой недели

13 февраля 2017, 14:10Добавить новость
авто,дорога,Нижний Тагил,транспорт,уборка снега,вывоз снега,снег
Стал известен график расчистки улиц Нижнего Тагила на ближайшую неделю.
  • ул. Бажова – 13, 14 февраля
  • ул. Патона – 14 февраля
  • ул. Окунева – 15, 16 февраля
  • ул. Энтузиастов – 17, 18 февраля
  • ул. Индустриальная – 13, 14, 15, 16 февраля
  • ул. Гастелло – 19 февраля
  • ул. Черноморская – 17, 18, 19 февраля.


Расчистка улиц значительно осложняется припаркованным транспортом. Работникам дорожных служб приходится маневрировать между стоящими автомобилями. Поэтому автовладельцев просят убирать свои машины из зоны расчистки в эти дни.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Водителей Нижнего Тагила просят убирать машины с улиц во время работ по уборке снега 25 января, 18:35
Дорожная техника в Нижнем Тагиле начала работу после серьезных морозов (ФОТО) 12 января, 17:35 4
Жители частного сектора в Нижнем Тагиле выбрасывают снег со своей территории обратно на дорогу (ФОТО) 30 ноября 2016, 15:52 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 171
Подписаться на новости