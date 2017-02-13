Часть улиц Вагонки и Тагилстроя в Нижнем Тагиле будут очищены от снега до конца этой недели

Стал известен график расчистки улиц Нижнего Тагила на ближайшую неделю.

ул. Бажова – 13, 14 февраля

ул. Патона – 14 февраля

ул. Окунева – 15, 16 февраля

ул. Энтузиастов – 17, 18 февраля

ул. Индустриальная – 13, 14, 15, 16 февраля

ул. Гастелло – 19 февраля

ул. Черноморская – 17, 18, 19 февраля.



Расчистка улиц значительно осложняется припаркованным транспортом. Работникам дорожных служб приходится маневрировать между стоящими автомобилями. Поэтому автовладельцев просят убирать свои машины из зоны расчистки в эти дни.