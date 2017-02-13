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Автомобильный Нижний Тагил

Нетрезвый водитель из Новоуральска попытался подкупить инспектора ГАИ и попал под суд

13 февраля 2017, 08:10Добавить новость
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В Новоуральске автолюбитель попал под суд за попытку подкупа сотрудника ДПС.

Водитель был остановлен из-за не пристёгнутого ремня, а позже выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 0,809 мг/л.

В патрульной автомашине во время составления протокола провинившийся предложил сотруднику ГАИ деньги, положив 4050 рублей на приборную панель. Однако инспектор о попытке взятки сообщил в правоохранительные органы, передают в пресс-службе МВД по Новоуральску.

Суд не только лишил гражданина Новоуральска прав на три года, но и назначил 200 часов исправительных работ, а также удержание 5% заработной платы в государственный бюджет в течение 5-ти месяцев.

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