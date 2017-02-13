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Автомобильный Нижний Тагил

Деньги на ремонт пробитых колес отсудил ведущий Екатеринбурга у мэрии города (ФОТО)

13 февраля 2017, 08:30Добавить новость
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Шоумен и телеведущий из Екатеринбурга Виталий Краев отсудил у мэрии города деньги за поврежденный автомобиль. Мужчина пробил два колеса и погнул два диска в одной из ям города еще прошлой весной.

Как полагается, автовладелец обратился в ГИБДД для оформления ДТП. Еще в процессе составления документов один из инспекторов заявил, что дело проигрышное. Более того, по словам дорожного полицейского, автовладелец сам виноват, поскольку он должен был видеть яму.

Изначально, подсчитав ущерб, мужчина обратился в мэрию напрямую. Но муниципалитет в выплате компенсации отказал, тогда Виталий обратился в суд. В итоге, автолюбитель отсудил у мэрии деньги, потраченные на ремонт колес и дисков, а также на экспертизу, пишет E1.ru.

 

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