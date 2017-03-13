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Автомобильный Нижний Тагил

Автопробег в поддержку безопасности детей состоялся на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)

13 марта 2017, 08:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне состоялся автопробег, инициаторами которого стали сотрудники дорожной полиции и педагоги. В сопровождении двух автомашин ДПС колона автомобилистов проехала по главным улицам города.

Акция была направлена на привлечение внимания к перевозке юных пассажиров, особенно до 12-ти лет. Так, по громкоговорителю тагильчанам напомнили об использовании автокресел для детей, передает пресс-служба МВД по региону.

Остановившись в конце маршрута, сотрудники ГИБДД вручили пешеходам и водителям информирующие листовки и воздушные шары.

 

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Фото: сайт ГУ МВД по Свердловской области
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