Автопробег в поддержку безопасности детей состоялся на дорогах Нижнего Тагила (ФОТО)

Акция была направлена на привлечение внимания к перевозке юных пассажиров, особенно до 12-ти лет. Так, по громкоговорителю тагильчанам напомнили об использовании автокресел для детей, передает пресс-служба МВД по региону.





Остановившись в конце маршрута, сотрудники ГИБДД вручили пешеходам и водителям информирующие листовки и воздушные шары.