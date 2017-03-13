Движение большегрузов будет временно ограничено в Свердловской области

Губернатор региона подписал постановление, согласно которому с 16 мая по 31 августа при температуре воздуха больше +32°C ограничивается движение фур на асфальтобетонных автотрассах. Большегрузы смогут ездить по дорогам только с 22 до 10 часов.



С 16 апреля по 15 мая при любых погодных условиях будет установлено ограничение для передвижения фур. Данное решение принято с целью обеспечения сохранности областных автомобильных трасс в период неблагоприятных природно-климатических условий.



Введенные ограничения не коснутся тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозки лекарственных средств, продуктов.



Исключение также составляют автобусные пассажироперевозоки, транспортировки грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировки дорожной техники и материалов при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.